Более 8 тонн персиков и нектаринов уничтожили в Красноярске

В Красноярске сотрудники краевого Управления Россельхознадзора провели мероприятия по фитосанитарному контролю ввезенной парии фруктов на оптовый рынок.

В результате специалисты нашли в двух партиях персиков и нектаринов, ввезенных из Кыргызстана, признаки заражения восточной плодожоркой. Подозрения были подтверждены результатами лабораторных исследований.Таким образом, ведомством было уничтожено 4,9 тонн нектаринов и 3,2 тонны персиков.

Фото: © пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю