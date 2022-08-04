Подозреваемый в угоне автомобиля задержан в Минусинске

Сотрудники ДПС в Минусинске задержали мужчину, который ехал по по автодороге К-17.

Задержанным стал местный житель, который находился в алкогольном опьянение. Предоставить документы на машину по просьбе сотрудников мужчина не смог, а позже оказалось, что он не имеет водительского удостоверения. Также в ходе работы сотрудники ДПС выяснили, что машина принадлежит другому, который не знал об угоне.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». На данный момент подозреваемый находится по подписке о невыезде.

Фото: Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости