Еще два поселка в Красноярском крае обеспечили мобильной связью и интернетом

Власти Красноярского края продолжают реализацию мероприятий по обеспечению отдаленных территорий региона сотовой связью и интернетом. Доступ ко «всемирной паутине» и мобильной связи получили жители поселка Авда из Уярского района и села Белый Яр Курагинского района. В этих населенных пунктах проживают 400 человек.

В правительстве края сообщили, что в поселениях специалистами были размещены станции сотовой связи и новое оборудование, позволяющее обеспечивать мобильный интернет со средней скоростью 30 Мбит/c.

Таким образом, местные жители теперь могут пользоваться цифровыми возможностями своих смартфонов и при необходимости оформить документы на сайте «Госуслуг», следить за новостной лентой, просматривать новинки из мира кино и сериалов.

Школьники, в свою очередь, получили возможность использовать современные цифровые образовательные платформы и воспользоваться доступом к электронному журналу. Что касается врачей, то они теперь могут своевременно проконсультировать пациентов как с рабочего места, так и во время вызова.

По словам министра цифрового развития региона Николая Распопина, в общей сложности до конца текущего года к мобильной связи подключат жителей еще 21 населенного пункта. Добавим, что оператор сотовой связи будет постоянно обеспечивать техподдержку объектов связи, установленных в Авде и Белом Яре.

Фото: © Sibnovosti