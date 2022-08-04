75 млн рублей налогового долга погасил житель Емельяново после ареста аэролодки и внедорожников

Житель Красноярского края погасил долг по налогам в размере 75 млн рублей после ареста аэролодки, дорогих внедорожников и несколько автобусов. Как рассказали в пресс-службе ФССП по краю, 53-летний житель Емельяново, являясь частным предпринимателем, не оплачивал налоги и накопил внушительный долг.

Впоследствии судебным приставом было установлено имущество бизнесмена. В результате приставы наложили арест на два внедорожника и автобусы на сумму в 34 млн рублей. Кроме того, сотрудники службы арестовали Land Rover с прицепом, в котором была аэролодка «Север». После ареста имущества предприниматель погасил задолженность по налогам.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости