Сквер Октябрьского района благоустроен на 80%

В Октябрьском районе Красноярска к концу подходят работу по благоустройству сквера, который расположен между домом №122 по ул. Киренского и домом №41 по ул. Новосибирской.

В сквере уже появились новые асфальтированные дорожки, опоры освещения, а также система наблюдения. Сейчас рабочие завершают высадку зеленых насаждений и устанавливаются малые архитектурные формы. Для улучшения общественного пространства было засыпано 48 подвалов люкового типа.

При создании проекта сквера главной задачей было сохранение деревьев. Для этого все дорожки и архитектурные строения устанавливались так, чтобы не затронуть и не повредить корни. Кроме этого работники также высадят новые кустарники и озеленят пространство.

По словам руководителя администрации Октябрьского района, Геннадия Гартмана, жители района поддержали идею строительства. Кроме того жители дома №39 по ул. Новосибирская решили отремонтировать свою дворовую территорию.