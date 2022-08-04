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Сквер Октябрьского района благоустроен на 80%

Главная Общество
Красноярск
13:35 4 Августа 2022
общество, благоустройство, парк
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В Октябрьском районе Красноярска к концу подходят работу по благоустройству сквера, который расположен между домом №122 по ул. Киренского и домом №41 по ул. Новосибирской.

В сквере уже появились новые  асфальтированные дорожки, опоры освещения, а также система наблюдения. Сейчас рабочие завершают высадку зеленых насаждений и устанавливаются малые архитектурные формы. Для улучшения общественного пространства  было засыпано 48 подвалов люкового типа. 

При создании проекта сквера главной задачей было сохранение деревьев. Для этого все дорожки и архитектурные строения устанавливались так, чтобы не затронуть и не повредить корни. Кроме этого работники также высадят новые кустарники и озеленят пространство. 

По словам руководителя администрации Октябрьского района, Геннадия Гартмана, жители района поддержали идею строительства. Кроме того жители дома №39 по ул. Новосибирская решили отремонтировать свою дворовую территорию. 

Фото: © Администрация Красноярск
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