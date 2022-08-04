В Красноярск возвращаются «Музыкальные пятницы»

В Красноярск после небольшого перерыв вновь возвращаются «Музыкальные пятницы». Первый концерт пройдет уже в эту пятницу, 5 августа. В пресс-службе «Татышев-парка» отметили, что завтра перед красноярцами выступит Красноярский духовой оркестр. Гости мероприятия смогут насладиться танцевальными и джазовыми мелодиями, саундтреками из известных фильмов, а также народными и эстрадными композициями.

Через неделю, 12 августа, в рамках «Музыкальной пятницы» перед публикой предстанет Красноярский камерный оркестр, который исполнит классические произведения, а также песни группы The Beatles. Завершится сезон выступлений на траве 19 августа. В этот день выступит Красноярский камерный хор. Отметим, что начало концертов в 19:00. Вход является свободным.

Фото: © главное управление культуры администрации г. Красноярска