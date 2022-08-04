40-летнего жителя Железногорска подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей

В Красноярском крае следователи завели уголовное дело по факту применения насилия по отношению к представителю власти. Подозреваемым оказался 40-летницй житель Железногорска.

Согласно версии следователей, ночью, 30 июля, в лесу Железногорска правоохранители увидели мужчину, который стал подозреваемым в совершении административного правонарушения. Для установления личности и разбирательства правоохранители подошли к мужчине, заявив о том, что они являются представителями власти.

В это время злоумышленник резко ударил одного из сотрудников по голове. Другой правоохранитель, в свою очередь, уложил подозреваемого на пол. Однако железногорец оказывал сопротивление и несколько раз ударил представителя власти по голове. На данный момент следователи выясняют все детали произошедшего преступления.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости