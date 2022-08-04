Шесть красноярцев обвиняются в хищении 11 млн рублей

Сотрудники прокуратуры выдвинули обвинение группе лиц, которые незаконным способом присвоили себе деньги участников долевого строительства многоквартирного жилого дома.

Красноярцы собирались завладеть общедомовым имуществом, похитить денежные средства дольщиков, а также получить права на их жилые помещения. К преступной операции были также привлечены знакомые обвиняемых, которые выступали в роли сотрудников подрядных строительных организаций.

Чтобы скрыть следы преступления, нарушители закона ограничивали доступ к территории объекта, отказывали в выдаче ключей от квартир, а также производили отключение помещений от общедомовых инженерных сетей.

На данный момент дело направлено в Ленинский районный суд г. Красноярска для рассмотрения.

Фото:©РИА Новости/Павел Лисицын