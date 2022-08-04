В Красноярске на Абытаевской продлили ограничения для автомобилистов до 1 сентября

В Красноярске на улице Абытаевской продолжают действовать ограничения для автомобилистов. На улице ведутся работы по капремонту в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В связи с ремонтом улицы для проезда автомобилей полностью перекрыли участок на Абытаевской от улицы Караульной до Абытаевской, 20. Кроме того, на Абытаевской от улицы Линейной до дома №20, от Шахтеров до пересечения с проездом в районе дома №4 на Абытаевской для автовладельцев запрещено движение.

Отметим, что ограничения будут действовать до первого сентября и будут сняты после 23:00.

​Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости