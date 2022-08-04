Красноярские спортсмены завоевали медали еще 4 медали на спортивных играх "Дети Азии"

Красноярские спортсмены продолжают покорять VII Международные спортивные игры «Дети Азии» во Владивостоке. К общему числу медалей наших спортсменов добивались 1 золото и 3 бронзы.

Первое место заняла красноярка Диана Бедер, которая соревновалась в секции дзюдо в весовой категории до 52 кг. В этой же секции в весе до 48 кг бронзу взяла Анастасия Гайдук. Среди мужчин бронзу завоевал Роман Львовский. В секции самбо третье почетное место заняла Варвара Малова в категории до 54 кг.

Отметим, что в предыдущие дни спортивных игр спортсмен Красноярска Александр Шитов завоевал серебро в направлении дзюдо.

Фото: kraysport.ru