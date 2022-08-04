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КрАЗ победил в конкурсе социальной эффективности по результатам природоохранной деятельности

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Красноярск
10:42 4 Августа 2022
красноярск, промышленность, победа, конкурс
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Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ стал победителем XIX Всероссийского отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" Конкурс ежегодно проводится Общественной организацией Горно-металлургический  профсоюз  России и Ассоциацией металлургов России при участии Минпромторга РФ. В этом году в конкурсе приняли участие 58 предприятий. Жюри оценивало предприятия по более, чем 80 критериям.

КрАЗ стал победителем в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Предприятие последовательно реализует  природоохранные мероприятия по снижению нагрузки на атмосферный воздух. По программе экологической модернизации КрАЗа, которую в 2004 году инициировал основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, полностью перевели электролизные мощности на наилучшую  доступную технологию производства алюминия - "Экологический  Содерберг".  Идёт внедрение технологии  анодной массы со сниженным содержанием  полиароматических углеводородов для сокращения выбросов  банз(а)пирена  в атмосферу.

– Приятно, что мы вновь стали лидерами конкурса, который ежегодно проводит ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и профсоюз. В этот раз жюри отметило наши усилия в области природоохранной деятельности. Это важная составляющая работы завода. Впереди у нас большие планы по перестройке КрАЗа – мы намерены демонтировать половину старых корпусов электролиза и построить на их месте новые, оснащённые современной и экологически безопасной технологией. Кроме того, мы, следуя принципам открытости, продолжаем установку датчиков онлайн-мониторинга - все газоочистки КрАЗа будут оснащены системой непрерывного мониторинга до 2024-го года, – комментирует Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

В 2022 году по итогам отраслевого конкурса помимо Красноярского алюминиевого завода в конкурсе жюри отметило работу еще 10 предприятий РУСАЛа.

Фото: © пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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