Веревочный парк и автомат для зарядки телефонов появятся в «Яблоневом саду» в Красноярске

В Красноярске в Центральном районе продолжаются работы по благоустройству сквера «Яблоневый сад». Для жителей мкрн. «Яблони» создание нового общественного пространства является долгожданным проектом.

Отметим, что работы по благоустройству сквера стартовали в конце апреля текущего года. На данный момент подрядчик практически полностью уложил брусчатку и асфальт, высадил часть зеленых насаждений.

Планируется оборудование детской площадки с веревочным парком, а также размещение в сквере автомата для бесплатной зарядки мобильников. Что касается площадки для выгула собак, то от ее создания решили отказаться, однако в сквере появятся дог-боксы. По планам работы будут завершены к концу этого лета.

Фото: © Администрация г. Красноярска