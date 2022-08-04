Сотрудники полиции задержали организатора незаконной рубки сосен

Житель Лесосибирска задержан сотрудниками полиции за незаконную рубку сосен. Обвиняемы нарубил деревьев на более, чем 4 миллиона рублей.

Задержанный конца 2021 года по март 2022 года вместе с бригадой занимаясь лесозаготовительными работами вышел за разрешенный по документам объем работы и нанес значительный ущербу лесному фонду. Мужчина признал свою вину. На данный момент под подпиской о невыезде.

Следователи МО МВД России «Енисейский» возбудили уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Обвиняемому может грозить до 7 лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев