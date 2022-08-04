В Назарово пожилой мужчина упал с моста в реку Чулым

В Красноярском крае в среду, 3 августа, в Назарово с моста упал человек. Данную информацию сообщили в региональной службе спасения. По официальным данным, мужчина упал с моста в реку Чулым. Сегодня будут проведены поисково-спасательные работы для поиска тела погибшего.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что личность мужчины пока не установлена. Однако известно, что он пожилого возраста. По факту случившегося назначена проверка. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в Красноярске мужчина упал с палубы в Енисей.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости