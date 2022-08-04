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В суд Уярского района направлено дело о неосторожном обращении с огнем

Главная Общество
Красноярск
11:05 4 Августа 2022
уголовное, пожар, происшествия
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В мае этого года в Уярском районе произошел пожар, из-за которого пострадали 2 жилых дома, надворные постройки и личное имущество жителей.

Нарушителем оказался работник администрации, который пренебрег предупреждением диспетчера ЕДДС об усилении ветра. Обвиняемый, не соблюдая требуемые правила безопасности, поджег сухую траву около жилых домов. От места пожога до домов было не более 50 метров. Также во время пожара специальная техника отсутствовала на месте возгорания. 

На данный момент нарушитель порядка обвиняется по статье 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем, источником повышенной опасности). 

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

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