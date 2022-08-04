Красноярец Александр Меньков стал чемпионом России по прыжкам в длину

Спортсмен из Красноярска Александр Меньков в рамках второго соревновательного дня чемпионата России по легкой атлетике выиграл золотую медаль. Красноярец, выступающий в прыжках в длину, стал сильнейшим. Александр Меньков продемонстрировал результат – 7,77 м.

Серебро также завоевал красноярский легкоатлет Данил Чечела. Бронзовая медаль досталась Артему Примаку из Краснодара. Кроме того, красноярец Артем Макаренко выиграл серебро в десятиборье, набрав 8077 очков.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края