Более 76 кг некачественных морепродуктов и рыбы изъяли в Красноярском крае в 2022 году

В Красноярском крае за первую половину текущего года специалистами регионального Управления Роспотребнадзора было исследовано свыше 350 проб продукции из водных биоресурсов.

По результатам лабораторных исследований специалисты забраковали 17 партий некачественной рыбы и морепродуктов. Общий вес несоответствующей качеству продукции составил 76,63 кг. Основные причины забраковки продукции – отсутствие документации, подтверждающей качество и безопасность, а также игнорирование сроков годности.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости