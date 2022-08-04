«Кульбытстрой» будет строить детский сад на улице Крайняя

Красноярский детский сад на улице Крайняя будет построен компанией «Кульбытстрой». Подрядчик заключил муниципальный контракт, по условиям которого должен будет построить сад на 190 мест к сентябрю 2023 года.

Здание будущего детского сада будет состоять из трех этажей, а также обеспечено всеми необходимыми технологиями. Местность вокруг сада будете озеленена газонами и кустарниками, а также оборудована всем необходимым. Для воспитателей, детей и их родителей будут построены спортплощадки, автогородок, ​а также отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы.

Отметим, что сад будет создан по такому же проекту, как и дошкольное учреждение в микрорайоне Бугач по ул. Калинина, 187а.

Фото: © пресс-служба Администрации города Красноярска