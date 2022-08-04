Прибившегося к табуну лошадей маленького лосенка доставили в Красноярск

В Красноярском крае на территории Ачинского района инспекторы охотнадзора Министерства экологии обнаружили маленького лосенка. Детеныш остался без матери и прибился к табуну лошадей, которые паслись на поле.

В правительстве края рассказали, что специалисты осматривали близлежащую к полю территорию, однако следов лосихи не нашли и поэтому приняли решение о транспортировке лосенка в Красноярск.

В результате малыша доставили в зоопарк «Роев Ручей» и отправили в карантинную зону, где за ним следили ветеринары. После прохождения реабилитации его здоровью ничего не угрожает и на этой недели лосенка перевели в уличный вольер к сородичам.

Специалисты Минэкологии заявили, что это третий подобный инцидент, когда им удалось спасти детеныша копытных. Так, например, этим летом в зоопарк привезли детеныша благородного оленя и лосенка. Они были найдены на территории Березовского и Балахтинского районов.

Если вы нашли животное, которому необходима помощь или помощь врачей, то помните, что их нельзя брать в руки, приносить домой и прикармливать. Ваши действия только навредят им и животные не смогут вернуться в естественную среду обитания. О подобных случаях следует сообщать по номерам: +7 (391) 227-72-59, +7 (391) 266-82-90.

Фото: © Telegram-канал парк «Роев ручей»