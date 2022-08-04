4 августа
Красноярск
погода +17 °C
60.24
 
€ 61.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прибившегося к табуну лошадей маленького лосенка доставили в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
10:05 4 Августа 2022
правительство, экология, животные, зоопарк, в красноярске, в красноярском крае, министерство
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае на территории Ачинского района инспекторы охотнадзора Министерства экологии обнаружили маленького лосенка. Детеныш остался без матери и прибился к табуну лошадей, которые паслись на поле.

В правительстве края рассказали, что специалисты осматривали близлежащую к полю территорию, однако следов лосихи не нашли и поэтому приняли решение о транспортировке лосенка в Красноярск.

В результате малыша доставили в зоопарк «Роев Ручей» и отправили в карантинную зону, где за ним следили ветеринары. После прохождения реабилитации его здоровью ничего не угрожает и на этой недели лосенка перевели в уличный вольер к сородичам.

Специалисты Минэкологии заявили, что это третий подобный инцидент, когда им удалось спасти детеныша копытных. Так, например, этим летом в зоопарк привезли детеныша благородного оленя и лосенка. Они были найдены на территории Березовского и Балахтинского районов.

Если вы нашли животное, которому необходима помощь или помощь врачей, то помните, что их нельзя брать в руки, приносить домой и прикармливать. Ваши действия только навредят им и животные не смогут вернуться в естественную среду обитания. О подобных случаях следует сообщать по номерам: +7 (391) 227-72-59, +7 (391) 266-82-90.

Фото: © Telegram-канал парк «Роев ручей»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сквер Октябрьского района благоустроен на 80%

Сквер Октябрьского района благоустроен на 80%

4 Августа 2022 г.
Срок сдачи сквера запланирован на 15 августа
Новости Красноярска: Имущество жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы под видеоконтролем «Ростелекома»

Имущество жителей Красноярского края, Хакасии и Тувы под видеоконтролем «Ростелекома»

4 Августа 2022 г.
«Ростелеком» установил 4 338 камер видеонаблюдения в домах абонентов
Новости Красноярска: 75 млн рублей налогового долга погасил житель Емельяново после ареста аэролодки и внедорожников

75 млн рублей налогового долга погасил житель Емельяново после ареста аэролодки и внедорожников

4 Августа 2022 г.
Также приставы арестовали несколько автобусов
Новости Красноярска: В Красноярск возвращаются «Музыкальные пятницы»

В Красноярск возвращаются «Музыкальные пятницы»

4 Августа 2022 г.
Они стартуют уже в эту пятницу
Новости Красноярска: Шесть красноярцев обвиняются в хищении 11 млн рублей

Шесть красноярцев обвиняются в хищении 11 млн рублей

4 Августа 2022 г.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд
Новости Красноярска: 40-летнего жителя Железногорска подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей

40-летнего жителя Железногорска подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей

4 Августа 2022 г.
Железногорец несколько раз ударил правоохранителей по голове
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

3 Августа 2022 г.
Его обнаружили на берегу озера в парке культуры и отдыха
Новости Красноярска: В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

31 Июля 2022 г.
Инцидент произошел в деревне Сухо-Ерша
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

1 Августа 2022 г.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru