8-летняя девочка угодила под колеса Nissan на правобережье Красноярска

На правобережье Красноярска в среду, 3 августа, под колеса легковушки угодила 8-летняя девочка. Автопроисшествие случилось на проспекте Красноярском рабочем, 113.

Согласно предварительным данным, автомобиль Nissan Sunny под управлением 55-летнего мужчины ехал по транспортному проезду и в какой-то момент наехал на несовершеннолетнюю. Отметим, что девочка выбежала на дорогу из-за кустов.

Сотрудники ГИБДД считают, что девочка играла с другими детьми на детской площадке и убегая от них, выбежала на проезжую часть. В итоге с полученными травмами несовершеннолетнюю доставили в больницу.

Фото: © vk.com/gibdd24