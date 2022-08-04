Спортсмены Красноярска завоевали еще две медали по паратриатлону

Красноярские спортсмены привезли две бронзовые медали с чемпионата России по триатлону среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Соревнования включали в себя плавание на дистанцию 750 метров, затем велогонка 20 километров и заключительным этапом стал бег 5 километров.

Спортсмены Красноярского края смогли выиграть на чемпионате две бронзовые медали. Паратриатлонистка Надежда Руденко, уступив место спортсменке из Ставропольского края, заняла почетное третье место в классе РТS5. На пьедестал победителей с бронзовой медалью попал и Роман Сабитов в классе РТS3.

Напомним, что ранее Красноярский спортсмен Александр Конышев, который также принял участие в триатлоне, взял золотую медаль.

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