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Спортсмены Красноярска завоевали еще две медали по паратриатлону

Главная Общество
Красноярск
09:50 4 Августа 2022
спорт, общество, медали
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Красноярские спортсмены привезли две бронзовые медали с чемпионата России по триатлону среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Соревнования включали в себя плавание на дистанцию 750 метров, затем велогонка 20 километров и заключительным этапом стал бег 5 километров.

Спортсмены Красноярского края смогли выиграть на чемпионате две бронзовые медали. Паратриатлонистка Надежда Руденко, уступив место спортсменке из Ставропольского края, заняла почетное третье место в классе РТS5. На пьедестал победителей с бронзовой медалью попал и Роман Сабитов в классе РТS3. 

Напомним, что ранее Красноярский спортсмен Александр Конышев, который также принял участие в триатлоне, взял золотую медаль.

Фото: Фото: ©kraysport24

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