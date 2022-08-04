В Красноярске на Октябрьском мосту поменяли схему автомобильного движения

Для автомобилистов Красноярска на Октябрьском мосту теперь действует новая схема движения. Большая часть изменений коснулась съездов на о. Татышев.

Так, например, слева по ходу движения размещены дорожные знаки, которые информируют о сужении проезжей части. Сужаться будет крайняя левая полоса, поэтому автомобилистам предстоит перестраиваться.

Отметим, что данные изменения действуют в обоих направлениях. Также при съезде с моста на Партизана Железняка установят знаки - «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости