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В Красноярске на Октябрьском мосту поменяли схему автомобильного движения

Главная Общество
Красноярск
08:51 4 Августа 2022
в красноярске, движение, правила дорожного движения, автомобиль, мост
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Для автомобилистов Красноярска на Октябрьском мосту теперь действует новая схема движения. Большая часть изменений коснулась съездов на о. Татышев.

Так, например, слева по ходу движения размещены дорожные знаки, которые информируют о сужении проезжей части. Сужаться будет крайняя левая полоса, поэтому автомобилистам предстоит перестраиваться.

Отметим, что данные изменения действуют в обоих направлениях. Также при съезде с моста на Партизана Железняка установят знаки - «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

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