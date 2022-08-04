Красноярца задержали по подозрению в серии краж уличной мебели

Летом этого года предприниматели Красноярска обратились в полицию с заявлениями о краже имущества.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» провели ряд оперативных мероприятий и задержали мужчину. Задержанным стал мужчина, который ранее уже привлекался за имущественные преступления. Красноярец сознался в кражах столов и стульев, которые находились у кафе и магазинов. По словам мужчины краденное он продавал на рынке. Кроме мебели подозреваемый также украл ноутбук у одного из посетителей кафе.

Уголовное дело уже возбуждено, но полиция продолжает устанавливать места преступлений. Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости