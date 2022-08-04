4 августа
Красноярск
погода +15 °C
60.24
 
€ 61.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярца задержали по подозрению в серии краж уличной мебели

Главная Общество
Красноярск
09:05 4 Августа 2022
происшествия, кража, общество
версия для печати Ico_print

Летом этого года предприниматели Красноярска обратились в полицию с заявлениями о краже имущества. 

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» провели ряд оперативных мероприятий и задержали мужчину. Задержанным стал мужчина, который ранее уже привлекался за имущественные преступления. Красноярец сознался в кражах столов и стульев, которые находились у кафе и магазинов. По словам мужчины краденное он продавал на рынке. Кроме мебели подозреваемый также украл ноутбук у одного из посетителей кафе.

Уголовное дело уже возбуждено, но полиция продолжает устанавливать места преступлений. Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае в реке Бирюса утонул мужчина

В Красноярском крае в реке Бирюса утонул мужчина

4 Августа 2022 г.
Трагедия произошла в Абанском районе
Новости Красноярска: В Красноярске на Октябрьском мосту поменяли схему автомобильного движения

В Красноярске на Октябрьском мосту поменяли схему автомобильного движения

4 Августа 2022 г.
Изменилась схема движения по полосам
Новости Красноярска: В Красноярском крае пассажирка Honda погибла после лобового столкновения с KIA

В Красноярском крае пассажирка Honda погибла после лобового столкновения с KIA

4 Августа 2022 г.
Водитель KIA выехал на встречку
Новости Красноярска: Студенты в Красноярске грустят из-за отмены 32-го маршрута

Студенты в Красноярске грустят из-за отмены 32-го маршрута

3 Августа 2022 г.
История многократных возвращений и отмены маршрута похожа на бразильский сериал
Новости Красноярска: «Школа блогера» пройдет в Красноярске 17-18 августа

«Школа блогера» пройдет в Красноярске 17-18 августа

3 Августа 2022 г.
Участниками станут жители Красноярского края
Новости Красноярска: Сборная Красноярского края победила в командном зачете Спартакиады России по гребному слалому

Сборная Красноярского края победила в командном зачете Спартакиады России по гребному слалому

3 Августа 2022 г.
Также красноярцы заработали золото и 2 серебра
Новости компаний
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

2 Августа 2022 г.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы
Новости Красноярска: 1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

30 Июля 2022 г.
Рассказываем, где не будет горячего водоснабжения и когда его вернут
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

1 Августа 2022 г.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru