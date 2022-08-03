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«Школа блогера» пройдет в Красноярске 17-18 августа

Главная Общество
Красноярск
18:35 3 Августа 2022
в красноярске, журналисты, блоги, блог
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В Красноярске 17-18 августа в краевом Агентстве печати и массовых коммуникаций пройдет «Школа блогера». Среди спикеров заявлены Анна Прохорова, Илья Сураев, Юлия Сорокина, Елена Пензина, Яна Аликина и Елена Овсянникова. В рамках «школы» они проведут мастер-классы и расскажут о технических возможностях различных площадок, поделятся актуальными знаниями в SMM и поведуют о тенденциях поведения в соцсетях.

Руководитель Агентства Ирина Брежнева в разговоре с корреспондентом Sibnovosti рассказала, что в этот раз жители Красноярска не смогут принять участие в «Школе блогера».

«Мы целенаправленно хотим несколько школ провести для жителей региона, так как у них меньше возможностей, чем у красноярцев посещать различные мастер-классы.  Сейчас 2-3 «школы» мы проведем для тех, кто проживает в других территориях Красноярского края. Однако потом «школы» будут проводиться и для жителей Красноярска», - сказала она.

Отметим, что подать заявку для участия в «Школе блогера» могут люди не старше 40 лет. При этом ранее возрастное ограничение «школы» составляло до 35 лет. Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций объяснила, что изменение возрастной категории напрямую связано с тем, что жители старшего возраста из отдаленных территорий Красноярского края заинтересовались «Школой блогера».

«В прошлом потоке в «Школе блогера» участвовала 58-летняя женщина, которая на своей странице в «Одноклассниках» рассказывает о том, как она солит и консервирует овощи и фрукты, как правильно подвязывать огурцы и т.д. Она изъявила желание приехать в «школу» и сказала, что ей интересно вести блог.

На самих мастер-классах она тщательно записывала каждое слово спикеров и вела конспекты. После окончания «школы» - написала пост, в котором рассказала, что разобралась, как правильно вести блог», - заявила она.  

Также Ирина Брежнева отметила, что в каждой группе будет не более 15-17 человек. Это позволит в рамках живого общения разобрать интересующие всех моменты.

Подать заявку в «Школу блогера» можно до 10 августа. Адрес электронной почты school_blog@apmk24.ru. Условия простые: иметь аккаунт в социальной сети (любой), проживать не в г. Красноярске, быть не старше 40 лет, записать видео или текст по теме «200 лет Енисейской губернии» (в любом исполнении, виде или формате).

Фото: © Никита Алексеев

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