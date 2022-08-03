Студенты в Красноярске грустят из-за отмены 32-го маршрута

Студенты Сибирского федерального университета опечалены отменой маршрутного автобуса №32.

Как пишет пресс-служба СФУ, ребята из студенческой редакции грустят по 32 маршруту, который раньше соединял Покровку и Академию биатлона, но, что важнее, проходил по проспекту Свободный и улице Маерчака.

Студенты пишут, что история многократных возвращений и отмены маршрута похожа на бразильский сериал и собрали мемы на злободневную тему. Скоро 1 сентября и транспортный вопрос снова будет актуален.

Фото: @SibFUofficial