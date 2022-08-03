3 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.24
 
€ 61.12
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Студенты в Красноярске грустят из-за отмены 32-го маршрута

Главная Общество
Красноярск
19:18 3 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, транспорт, автобус, студенты
версия для печати Ico_print

Студенты Сибирского федерального университета опечалены отменой маршрутного автобуса №32.

Как пишет пресс-служба СФУ, ребята из студенческой редакции грустят по 32 маршруту, который раньше соединял Покровку и Академию биатлона, но, что важнее, проходил по проспекту Свободный и улице Маерчака. 

Студенты пишут, что история многократных возвращений и отмены маршрута похожа на бразильский сериал и собрали мемы на злободневную тему. Скоро 1 сентября и транспортный вопрос снова будет актуален.

Студенты в Красноярске грустят из-за отмены 32-го маршрута

Фото: @SibFUofficial

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Школа блогера» пройдет в Красноярске 17-18 августа

«Школа блогера» пройдет в Красноярске 17-18 августа

3 Августа 2022 г.
Участниками станут жители Красноярского края
Новости Красноярска: Сборная Красноярского края победила в командном зачете Спартакиады России по гребному слалому

Сборная Красноярского края победила в командном зачете Спартакиады России по гребному слалому

3 Августа 2022 г.
Также красноярцы заработали золото и 2 серебра
Новости Красноярска: В Красноярске первый этап благоустройства сквера на месте рынка «Казачий» завершится в сентябре

В Красноярске первый этап благоустройства сквера на месте рынка «Казачий» завершится в сентябре

3 Августа 2022 г.
Сейчас проходит первый этап благоустройства
Новости Красноярска: В аэропорту Красноярска перестала работать бесплатная автопарковка

В аэропорту Красноярска перестала работать бесплатная автопарковка

3 Августа 2022 г.
Парковку закрыли на модернизацию
Новости Красноярска: Автомобилистка из Зеленогорска не пропустила семью на переходе и получила денежный штраф

Автомобилистка из Зеленогорска не пропустила семью на переходе и получила денежный штраф

3 Августа 2022 г.
Женщину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

3 Августа 2022 г.
Животные следуют к местам своей зимовки
Новости компаний
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

30 Июля 2022 г.
Рассказываем, где не будет горячего водоснабжения и когда его вернут
Новости Красноярска: В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

1 Августа 2022 г.
Всего он получил порядка 300 тыс. руб.
Новости Красноярска: В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

В Канском районе фермер вилами отбил от медведя стадо свиней

31 Июля 2022 г.
Инцидент произошел в деревне Сухо-Ерша
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru