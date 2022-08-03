Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела и поставила потребителям 130-миллиардный киловатт-час с момента пуска первых гидроагрегатов в 2012 году. С начала 2022 года станция произвела 11 млрд. 398 млн. кВт·ч. Рубеж 125 млрд. кВт·ч был пройден 27 апреля, а 120 млрд. - 27 января 2022 года.

По данным Филиала Системного оператора – «Красноярское РДУ» в первом полугодии 2022 года объем потребления электроэнергии на территории Красноярского края составил 24 млрд. 588,6 млн. кВт·ч. Выработка превысила 31 млрд. 520,2 млн. кВт·ч, в том числе выработка ГЭС - 18 млрд. 86,1 млн. кВт•ч. Богучанская ГЭС в первом полугодии произвела 10 млрд. 10,7 млн. кВт.ч электроэнергии, что составляет 40,7% от объема потребленной электроэнергии; 31,75% суммарной выработки электростанций всех типов и более 55,35% выработки ГЭС Красноярского края.

Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов: в связи со сложной гидрологической обстановкой на Енисее, Енисейское бассейновое водное управление (Росводресурсы) установило для ГЭС Ангарского каскада режим работы, позволяющий поддерживать навигационный уровень на Ангаре и в нижнем течении Енисея. Средние расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС в июле составили 3778 кубометров воды в секунду, что позволяет речному флоту продолжать северный завоз на участке ниже поселка Стрелка. Уровень Богучанского водохранилища остается в установленных ЕнБВУ пределах 207,5-207,8 м над уровнем Балтийского моря. Режим работы ГЭС и гидрологическая обстановка пересматриваются каждую неделю.

Первые три агрегата Богучанской ГЭС со станционными номерами 1, 2 и 3 были введены в промышленную эксплуатацию 23 ноября 2012 года; станция начала работать в режиме промышленной эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности с 1 декабря 2012 года. Строительство станции полностью завершено 20 декабря 2017 года после ввода в эксплуатацию мостового перехода вдоль гребня плотины и подписания официального акта.

Фото: Богучанская ГЭС

По материалам Богучанской ГЭС