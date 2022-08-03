Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

Известная телеведущая и трэвел-блогер Юлия Костюшкина вместе со знаменитым журналистом и автогонщиком Андреем Леонтьевым решили поставить точку в многолетнем споре о том, какой вид транспорта быстрее: поезд или автомобиль. Это противостояние имеет более чем 100-летнюю историю. В нем участвовали величайшие пилоты и автомобильные марки.

18 июля в рамках проекта «Обогнать поезд» Костюшкина и Леонтьев с Ярославского вокзала отправились в путешествие по самому протяженному маршруту в мире: Москва – Владивосток. Трэвел-блогер отправилась в путь в обычном купе пассажирского вагона скорого поезда «Россия», а Андрей Леонтьев решил преодолеть маршрут длиной в 9100 километров на кроссовере Suzuki Vitara. Перед путешествием известный автогонщик залил в двигатель автомобиля синтетическое масло Takayama 0W-20 GF-6, чтобы испытать его свойства марш-броском через всю страну.

В рамках проекта Андрей Леонтьев рассказал о преимуществах туризма на автомобиле по стране и о качестве российских дорог, а также дал экспертную оценку новому моторному маслу. В обратный путь из Владивостока в Москву знаменитый автогонщик также решил отправиться на автомобиле. По дороге он будет заезжать в крупные города и делиться впечатлениями с журналистами и всеми теми, кто следит за его путешествием. 2 августа известный журналист приехал в Красноярск, где встретился с представителями СМИ и блогерами.

На встрече Андрей Леонтьев подвел итоги извечного спора и заявил, что автомобиль оказался быстрее поезда на 6 часов. Также он отметил, что главная идея проекта заключалась в том, чтобы показать людям преимущества того или иного вида транспорта.

«Для большинства людей, которые раньше выезжали за границу, а сейчас хотят ездить по России - это отличный способ показать, что в действительности происходит на российских дорогах и как обстоят дела с поездами, потому что у людей до сих пор сохраняется множество стереотипов. Преимущество автомобиля заключается в том, что человек самостоятельно формирует график своего движения и может импровизировать», - заявил он.

Также в рамках проекта опытный автогонщик оценил качество моторного Takayama 0W-20 GF-6, которое он залил в двигатель своего автомобиля.

Андрей Леонтьев сказал, что двигатель с маслом Takayama работал как часы, машина легко преодолевала подъёмы, сложные участки, что помогало концентрироваться на дороге и не тратить время на технические моменты, что очень важно.

Оценивая качество российских дорог, Андрей Леонтьев признался, что дороги в России в полном порядке. Можно в любой момент сесть в автомобиль и отправиться в путешествие по стране. Несмотря на похвалу, журналист признался, что в России абсолютно не умеют делать обочины.

«Когда съезжаешь с дороги на обочину, то просто-напросто проваливаешься. Поэтому я взял с собой лопату, которая очень пригодится в путешествии. Также в автомобильное путешествие советую водителям брать навигатор, не привязанный к Интернету и спутниковый телефон. Дело в том, что в России около 30% дорог не позволяют подключиться к Интернету и около 15% дорог не дают воспользоваться мобильной связью», - резюмировал Андрей Леонтьев.

В свою очередь, поезд – качественный отель на колесах с хорошим сервисом и качественной едой. Преимущество поезда состоит в том, что человек может распоряжаться своим временем как хочет, а также в пейзажах, вид на которые открывается из окна.

Фото: © Sibnovosti