Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Жителей Красноярска на День города, который пройдет с 26 по 28 августа, порадует своим выступлением популярная российская группа «Иванушки International».

Договор на проведение выступления музыкального коллектива заключили за месяц до Дня города. Стоимость контракта составляет почти 5,36 млн рублей.

Как пишет издание «НКК» со ссылкой на «Красгорпарк», приезд «Иванушек International» будет оплачен спонсором. Все подробности выступления известной группы и программы Дня города станут известны на следующей неделе.

Фото: © Никита Алексеев