В Красноярском крае на побережье озера Лама тушат лесной пожар

В Красноярском крае в среду, 3 августа, возник лесной пожар на побережье озера Лама. Как отмечают в региональном Лесопожарном центре, это труднодоступная местность, куда можно пробраться лишь по воде.

По официальной информации, сейчас горит подстилка из сфагнового мха, толщина которой доходит до 30 см. Также специалисты отмечают, что тушение пожара осложнено сильными порывами ветра, что стало причиной задымленности. Угрозы населенным пунктам нет. Добавим, что лесные пожары планируют ликвидировать возгорание за ближайшие двое суток.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости