3 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.16
 
€ 61.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае на побережье озера Лама тушат лесной пожар

Главная Общество
Красноярск
15:01 3 Августа 2022
в красноярском крае, пожар, лес, лесные пожары, мчс, пожарные
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в среду, 3 августа, возник лесной пожар на побережье озера Лама. Как отмечают в региональном Лесопожарном центре, это труднодоступная местность, куда можно пробраться лишь по воде.

По официальной информации, сейчас горит подстилка из сфагнового мха, толщина которой доходит до 30 см. Также специалисты отмечают, что тушение пожара осложнено сильными порывами ветра, что стало причиной задымленности. Угрозы населенным пунктам нет. Добавим, что лесные пожары планируют ликвидировать возгорание за ближайшие двое суток.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

3 Августа 2022 г.
Животные следуют к местам своей зимовки
Новости Красноярска: Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

3 Августа 2022 г.
Автомобиль оказался быстрее на 6 часов
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

3 Августа 2022 г.
Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов
Новости Красноярска: Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

3 Августа 2022 г.
Музыканты выступят 28 августа
Новости Красноярска: В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

3 Августа 2022 г.
В муниципальной собственности находится 84 водонапорные башни
Новости Красноярска: В Абанском районе завершают строительство школы

В Абанском районе завершают строительство школы

3 Августа 2022 г.
Она рассчитана на 80 учеников начальной, средней и старшей школы и 35 дошкольников
Новости компаний
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

30 Июля 2022 г.
Он требовал у супруги выпивку
Новости Красноярска: В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

В Красноярском крае 15-летняя девочка забеременела от 59-летнего бывшего депутата

1 Августа 2022 г.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

Заместитель мэра Красноярска Ирина Самсонова уходит в отставку

1 Августа 2022 г.
Причина её ухода с должности: отставка мэра Сергея Ерёмина
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru