Автомобилистка из Зеленогорска не пропустила семью на переходе и получила денежный штраф

В Красноярском крае автомобилистка из Зеленогорска была привлечена к административной ответственности. Женщина не пропустила семью на пешеходном переходе. В ГУ МВД России по краю рассказали, в правоохранительные органы была передана информация о том, что иномарка белого цвета не пропустила семью с маленьким ребенком на улице Набережной.

Дорожные полицейские, воспользовавшись системой «Безопасный город», изучили записи видеокамер и установили личность нарушителя. Как выяснилось, за рулем Honda находилась 62-летняя женщина.

На кадрах видно, что во время пересечения семьей проезжей части легковушка остановилась, чтобы пропустить пешеходов, но жительница Зеленогорска продолжила движение и создала угрозу безопасности пешеходам.

Во время просмотра записи женщина-водитель поняла, какую опасную ситуацию она создала. В результате сотрудники ГИБДД приняли решение привлечь жительницу Зеленогорска к административной ответственности. Таким образом, автомобилистке предстоит выплатить штраф в 1,5 тыс рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости