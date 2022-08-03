В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

Министерство экологии Красноярского края приняло решение об усилении состава инспекторов охотнадзора и увеличении числа рейдовых мероприятий на севере региона. Инспекторы были перенаправлены на Таймыр в связи с миграцией диких северных оленей. Животные следуют в южном направлении к местам своей зимовки.

В правительстве края сообщили, что сотрудники в круглосуточном режиме патрулируют основные пути миграции оленей. Также в патрулировании участвуют сотрудники правоохранительных органов. Значительную долю внимания инспекторы и полицейские уделяют крупным водным переправам.

По словам замминистра экологии и рационального природопользования Красноярского края Александра Ногина, на данный момент для диких северных оленей наступил один из наиболее трудных периодов.

Дело в том, что в северных широтах летняя пора уже заканчивается и животные выдвинулись на места, где они будут зимовать. При миграции копытные преодолевают огромные расстояния. При этом в стадах есть много молодых оленей и задача инспекторов обеспечить их безопасность, а также беспрепятственное прохождение пути.

Также в министерстве заявили, что на особом контроле специалистов находятся реки Хатанга и Хета. Именно там пролегают основные пути миграции копытных и зарегистрировано большое скопление животных.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края