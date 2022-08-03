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Полпред Анатолий Серышев посетил Норильск и оценил ход реализации «Серной программы»

Главная Общество
Красноярск
13:44 3 Августа 2022
в красноярском крае, норильск, президент, развитие, благоустройство
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Во вторник, 2 августа, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил Красноярский край. В рамках рабочей поездки полпред побывал в Норильске, где ознакомился с работой предприятий Заполярного филиала «Норникеля». Здесь производится 85% российского никеля и кобальта, около 70% меди и свыше 95% металлов платиновой группы.

Анатолий Серышев уделил особое внимание «Серной программе» – проекту «Норникеля», призванному значительно улучшить экологическую ситуацию в Норильске. В настоящее время программа активно реализуется на промплощадке Надеждинского металлургического завода, в круглосуточном режиме ведется строительство мощностей по утилизации диоксида серы. После 2023 года благодаря запуску проекта сократить объемы выбросов SO2 в Норильске удастся на 45%, после 2025 года – на 90%. На реализацию «Серной программы» «Норникелем» направлено свыше 300 млрд рублей.

«Это по-настоящему масштабный проект, результатом которого станет ощутимое снижение вредных выбросов в атмосферу, а значит качественное улучшение жизни горожан», – прокомментировал полномочный представитель.

Также в ходе визита Серышев посетил Дудинский морской порт, грузооборот которого составляет порядка 4 миллионов тонн, и Ситуационный центр логистики, обеспечивающий координацию поставок грузов для Норильского промышленного района.

Кроме прочего, полпред ознакомился с ходом реализации реновации Норильска. Масштабная программа реализуется при участии «Норникеля», федеральных, региональных и муниципальных органов власти.

Полпред Анатолий Серышев посетил Норильск и оценил ход реализации «Серной программы»

Согласно заявленному плану, до 2035 года в заполярном городе снесут около 45 ветхих зданий, возведут свыше 80 новых домов, модернизируют и отремонтируют более 660 км сетей коллекторного хозяйства, а также свыше 250 км энергосетей. На реализацию проекта направлено 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд рублей – средства «Норникеля».  

«Думаю, что Норильск находится в хорошей точке развития. Многое делается для того, чтобы люди приезжали в Арктику не вахтовым методом, а жили здесь в комфортных, достойных условиях. Залогом этого являются совместные усилия губернатора края, компании «Норникель», муниципалитета», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Добавим, одной из точек визита полпреда в Норильске стал жилой район Оганер. К настоящему моменту здесь уже демонтированы 10 аварийных домов, начинается проектирование новых строений. К 2025 году в одном только Оганере предстоит построить первые три одноподъездных дома, школу и детский сад.

Фото: © sfo.gov.ru

Общество / НОВОСТИ
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