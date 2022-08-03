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В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

Главная Общество
Красноярск
15:30 3 Августа 2022
общество, в красноярском крае, вода, правительство
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Богучанскому району из краевого бюджета дополнительно направили 42 млн рублей для обновления систем водоснабжения. На эти денежные средства для населённых пунктов приобретут и установят 4 водонапорных башни, 27 комплектов насосного оборудования, проведут капремонт 4 км сетей холодного водоснабжения.

Водонапорные башни и насосное оборудование приобретут и смонтируют в Осиновом Мысе, Пинчуге, Артюгино и Октябрьском. Новые насосы установят в посёлке Таежный. В Богучанах заменят ветхий участок сетей холодного водоснабжения.

Современное оборудование обеспечит надёжное и бесперебойное водоснабжение территорий даже при неравномерном расходе воды, пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Изначально размер краевой финансовой помощи для Богучанского района на подготовку к зиме составлял 142,9 млн рублей. Средства направили на замену сетей тепло- и водоснабжения в с. Богучаны и пос. Таёжный. В целом коммунальная инфраструктура района из-за высокой изношенности требует огромных капиталовложений. Отмечу, что в муниципальной собственности находится 84 водонапорные башни, обеспечивающие подачу питьевой воды и пожарное водоснабжение, — рассказал Алексей Медведев, глава Богучанского района.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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