В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

Богучанскому району из краевого бюджета дополнительно направили 42 млн рублей для обновления систем водоснабжения. На эти денежные средства для населённых пунктов приобретут и установят 4 водонапорных башни, 27 комплектов насосного оборудования, проведут капремонт 4 км сетей холодного водоснабжения.

Водонапорные башни и насосное оборудование приобретут и смонтируют в Осиновом Мысе, Пинчуге, Артюгино и Октябрьском. Новые насосы установят в посёлке Таежный. В Богучанах заменят ветхий участок сетей холодного водоснабжения.

Современное оборудование обеспечит надёжное и бесперебойное водоснабжение территорий даже при неравномерном расходе воды, пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Изначально размер краевой финансовой помощи для Богучанского района на подготовку к зиме составлял 142,9 млн рублей. Средства направили на замену сетей тепло- и водоснабжения в с. Богучаны и пос. Таёжный. В целом коммунальная инфраструктура района из-за высокой изношенности требует огромных капиталовложений. Отмечу, что в муниципальной собственности находится 84 водонапорные башни, обеспечивающие подачу питьевой воды и пожарное водоснабжение, — рассказал Алексей Медведев, глава Богучанского района.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости