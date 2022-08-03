Сборная Красноярского края победила в командном зачете Спартакиады России по гребному слалому

Спортсмены из Красноярского края успешно выступили на XI Спартакиаде учащихся России по гребному слалому. Престижные соревнования, в которых участвовали 150 атлетов, проходили в Тюмени.

Лучшей в командном зачете стала сборная Красноярского края. Красноярцам удалось набрать 362 очка. В общей сложности сборная края завоевала золотую и две серебряные медали.

Красноярка Ангелина Макачева выиграла в соревновании на байдарках и каноэ, а также стала второй в дисциплине байдарка «экстрим». Вячеслав Шаляев завоевал серебряную медаль в каноэ. Добавим, что в командном зачете на втором месте находится сборная Санкт-Петербурга, которая отстала от представителей Красноярского края на два очка.

Фото: © Министерство спорта Красноярского края