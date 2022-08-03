Появились фото с места, где нашли тело 16-летней железногорки

Прокурор Железногорска выехал на место происшествия, где нашли тело погибшей 16-летней девушки. Он будет контролировать работу оперативных служб.

Как пишут на сайте прокуратуры Красноярского края, вечером 30 июля девушка ушла из дома и направилась в компании подруг на празднование дня города Железногорска. Ночью она ушла в неизвестном направлении. На следующий день подросток не вернулась домой, поэтому её бабушка обратилась в полицию.

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили на берегу озера в железногорском парке культуры и отдыха.

Прокуратура устанавливает причины и условия преступления.

Фото: © epp.genproc.gov.ru