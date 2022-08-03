В Красноярске первый этап благоустройства сквера на месте рынка «Казачий» завершится в сентябре

В Красноярске в настоящее время вовсю ведутся работы в рамках первого этапа создания сквера на месте рынка «Казачий». Мероприятия по благоустройству проходят на участке со стороны улицы 9 Мая. Сейчас там проводится обустройство дорожек и тропинок для пешеходов, а также центральной аллеи.

Планируется, что первый этап будет завершен в середине сентября. На данный момент работы выполнены на 20%. Подрядчик ведет подготовку основания под брусчатое и асфальтобетонное покрытие.

В администрации города сообщили, что в сквере будут сохранены все здоровые деревья и кустарники. Отметим, что в сквере появится новая парковая мебель. Для гостей сделают событийную площадку, а для юных красноярцев разместят батуты.

Благоустройство сквера будет проходить в три этапа. В следующем году будут проходить работы в остальной части сквера. На данный момент специалисты проектируют современный спортивный комплекс с бассейном, который станет частью общественного пространства.

Фото: © Администрация г. Красноярска