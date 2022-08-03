Блогерша из Москвы приняла Бурятию за зарубежный край

Блогерша из Москвы решила, что Бурятия вышла из состава Российской Федерации.

Блогерша Карина Сизова и руководитель турагентства Soul Travel недавно съездила на Байкал и с серьезным видом поведала подписчикам в прямом эфире о своем блог-туре. В нём она говорила, что Байкал окружен с двух сторон Иркутской областью и республикой Бурятия.

— Там Байкал с двух сторон. Со стороны Бурятии и со стороны России. То есть, мы прилетаем в Улан-Удэ, а улетаем из Иркутска… Мы как раз и сравним, чем отличается Бурятия от российской стороны, — говорит блогерша.

Речь Карины так впечатлила «иностранцев» из Бурятии, что местный поэт Юрий Ботоев даже написал стихотворение в честь блогерши.

Фото: скриншот из видеозаписи эфира, Дарья Матвеева