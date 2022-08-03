3 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.16
 
€ 61.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В первом полугодии на Красноярской железной дороге на выполнение коллективного договора направлено более 2,1 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
12:50 3 Августа 2022
жд, железные дороги, поездка
версия для печати Ico_print

В Красноярске на форуме социальной ответственности и партнерства подведены итоги выполнения в I полугодии 2022 года отраслевых соглашений и коллективных договоров в филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах Красноярской магистрали.

В мероприятии приняли участие начальник КрасЖД Алексей Туманин, руководитель департамента социального партнерства, труда и заработной платы РОСПРОФЖЕЛ Александр Лощагин, председатель Дорпрофжела Сергей Штронда и сотрудники магистрали.

Алексей Туманин отметил, что в первом полугодии на КрасЖД все обязательства перед работниками выполнены. Всего за этот период на обеспечение социальных гарантий направлено 2,1 млрд руб.

Среднемесячная заработная плата сотрудников магистрали, занятых в перевозочном процессе, за 6 месяцев 2022 года составила 74,8 тыс. руб. – с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 10,3%.

Значительные средства вложены в дополнительное пенсионное обеспечение, оздоровительную и жилищную программы. Так, в первом полугодии компанией оказана помощь в улучшении жилищных условий 19 сотрудникам – на общую сумму 50 млн руб.

Отдельное внимание на магистрали уделяется улучшении социально бытовых условий железнодорожников и охране труда. На эти цели за указанный период направлено 622,4 млн руб.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

3 Августа 2022 г.
Животные следуют к местам своей зимовки
Новости Красноярска: Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

3 Августа 2022 г.
Автомобиль оказался быстрее на 6 часов
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

3 Августа 2022 г.
Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов
Новости Красноярска: Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

3 Августа 2022 г.
Музыканты выступят 28 августа
Новости Красноярска: В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

3 Августа 2022 г.
В муниципальной собственности находится 84 водонапорные башни
Новости Красноярска: В Абанском районе завершают строительство школы

В Абанском районе завершают строительство школы

3 Августа 2022 г.
Она рассчитана на 80 учеников начальной, средней и старшей школы и 35 дошкольников
Новости компаний
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

30 Июля 2022 г.
Рассказываем, где не будет горячего водоснабжения и когда его вернут
Новости Красноярска: В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

В Красноярском крае женщина задушила мужа поясом от халата

30 Июля 2022 г.
Он требовал у супруги выпивку
Новости Красноярска: В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

В Красноярском крае 59-летний бывший депутат рассказал о связи с 15-летней школьницей

2 Августа 2022 г.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru