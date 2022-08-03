В первом полугодии на Красноярской железной дороге на выполнение коллективного договора направлено более 2,1 млрд рублей

В Красноярске на форуме социальной ответственности и партнерства подведены итоги выполнения в I полугодии 2022 года отраслевых соглашений и коллективных договоров в филиалах, дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность в границах Красноярской магистрали.

В мероприятии приняли участие начальник КрасЖД Алексей Туманин, руководитель департамента социального партнерства, труда и заработной платы РОСПРОФЖЕЛ Александр Лощагин, председатель Дорпрофжела Сергей Штронда и сотрудники магистрали.

Алексей Туманин отметил, что в первом полугодии на КрасЖД все обязательства перед работниками выполнены. Всего за этот период на обеспечение социальных гарантий направлено 2,1 млрд руб.

Среднемесячная заработная плата сотрудников магистрали, занятых в перевозочном процессе, за 6 месяцев 2022 года составила 74,8 тыс. руб. – с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 10,3%.

Значительные средства вложены в дополнительное пенсионное обеспечение, оздоровительную и жилищную программы. Так, в первом полугодии компанией оказана помощь в улучшении жилищных условий 19 сотрудникам – на общую сумму 50 млн руб.

Отдельное внимание на магистрали уделяется улучшении социально бытовых условий железнодорожников и охране труда. На эти цели за указанный период направлено 622,4 млн руб.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД