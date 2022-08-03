Три туриста застряли в «Ергаках» в районе перевала «Сказка»

В Красноярском крае в среду, 3 августа, в природном парке «Ергаки» с гор не смогли спуститься три туриста. В ГУ МЧС России по краю заявили, что в 11:15 утра им была передана информация о том, что туристы застряли в Ермаковском районе в районе перевала «Сказка».

Также стало известно о том, что группа не была зарегистрирована. Для их эвакуации была направлен поисково-спасательный отряд МЧС России. Добавим, что спасатели призывают жителей Красноярского края при отправке в поход обязательно проходить регистрацию.

Фото: © Никита Алексеев