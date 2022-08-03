В Шарыповском районе построили столовую для психоневрологического интерната

В Шарыповском районе на территории психоневрологического интерната построили столовую, где помимо обеденного зала на 100 человек, разместились производственные цеха для приготовления пищи и складские помещения для хранения продуктов. Об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

— Действующая столовая расположена в приспособленных помещениях одного из жилых корпусов. Естественно, это вызывает неудобства и для работников кухни, и для проживающих в интернате. Кроме того, год назад, в связи со сдачей нового жилого корпуса, увеличилось количество проживающих. Поэтому по национальному проекту «Демография» на строительство столовой из краевого бюджета было выделено более 160 миллионов рублей, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

В новом здании предусмотрены широкие входные группы, установлены пандусы, закреплены специальные поручни. Также столовую оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью.

Министр отметила, что запустить столовую планируют в октябре.

Также новые здания для социальных учреждений строятся в Красноярске и Козульском районе. В Красноярске возводят жилой корпус на 100 мест дома-интерната для пожилых и инвалидов «Ботанический». В пос. Козулька строят спальный корпус на 150 мест психоневрологического интерната.