3 августа
Красноярск
погода +18 °C
60.16
 
€ 61.27
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Абанском районе завершают строительство школы

Главная Общество
Красноярск
15:15 3 Августа 2022
общество, в красноярском крае, строительство, школа
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

В с. Самойловка завершается строительство школы, которая рассчитана на 80 учеников начальной, средней и старшей школы и 35 дошкольников. Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

Помимо профильных кабинетов географии, математики, русского языка, иностранного языка, истории будут организованы кабинеты химии, информатики, физики и с лаборантскими, кабинеты для кружковой работы и трудового обучения.

В Абанском районе завершают строительство школы

В школе имеются и спортивный зал с подсобными помещениями, актовый зал с артистической и помещением для хранения декораций и музыкальных инструментов, медицинский блок, помещения для библиотеки с читальным залом и фондом хранения, столовая с пищеблоком.

На пришкольной расположатся спортивные площадки для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол и круговая беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и тренажёры. Территорию благоустроят.

В Абанском районе завершают строительство школы

— Новая школа будет оснащена самым современным оборудованием. Пока идёт строительство, коллектив школы проходит переподготовку. Педагоги, работники пищеблока, сотрудники, обслуживающие здание, учатся работать с новым оборудованием. В школе предусмотрена и пристройка – это детсад на 35 мест, вместо садика на 20 мест. После завершения строительства исчезнет очередь в детсад, — рассказал Виктор Арискин, начальник отдела образования Абанского района.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

В Красноярском крае инспекторы охотнадзора работают в усиленном режиме из-за миграции северных оленей

3 Августа 2022 г.
Животные следуют к местам своей зимовки
Новости Красноярска: Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

Известные блогеры выяснили, что быстрее: поезд или автомобиль

3 Августа 2022 г.
Автомобиль оказался быстрее на 6 часов
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

Богучанская ГЭС произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии

3 Августа 2022 г.
Выработка энергии зависит от загрузки гидроагрегатов
Новости Красноярска: Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

Группа «Иванушки International» приедет в Красноярск на День города

3 Августа 2022 г.
Музыканты выступят 28 августа
Новости Красноярска: В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

В Богучанском районе дополнительно направили 42 млн рублей на обновление объектов водоснабжения

3 Августа 2022 г.
В муниципальной собственности находится 84 водонапорные башни
Новости Красноярска: В Красноярском крае на побережье озера Лама тушат лесной пожар

В Красноярском крае на побережье озера Лама тушат лесной пожар

3 Августа 2022 г.
Пожарные отмечают, что это труднодоступная местность
Новости компаний
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

1 августа в Красноярске отключат горячую воду в четырех районах

30 Июля 2022 г.
Рассказываем, где не будет горячего водоснабжения и когда его вернут
Новости Красноярска: Пассажирка Lexus погибла в столкновении с грузовым фургоном в Нижнеингашском районе

Пассажирка Lexus погибла в столкновении с грузовым фургоном в Нижнеингашском районе

29 Июля 2022 г.
Еще три человека получили различные травмы
Новости Красноярска: В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

В Красноярске осудят пойманного на взятках за внеплановые операции врача

1 Августа 2022 г.
Всего он получил порядка 300 тыс. руб.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru