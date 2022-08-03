В Абанском районе завершают строительство школы

В с. Самойловка завершается строительство школы, которая рассчитана на 80 учеников начальной, средней и старшей школы и 35 дошкольников. Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.

Помимо профильных кабинетов географии, математики, русского языка, иностранного языка, истории будут организованы кабинеты химии, информатики, физики и с лаборантскими, кабинеты для кружковой работы и трудового обучения.

В школе имеются и спортивный зал с подсобными помещениями, актовый зал с артистической и помещением для хранения декораций и музыкальных инструментов, медицинский блок, помещения для библиотеки с читальным залом и фондом хранения, столовая с пищеблоком.

На пришкольной расположатся спортивные площадки для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол и круговая беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и тренажёры. Территорию благоустроят.