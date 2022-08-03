В Абанском районе завершают строительство школы

В с. Самойловка завершается строительство школы, которая рассчитана на 80 учеников начальной, средней и старшей школы и 35 дошкольников. Об этом сообщают на сайте правительства Красноярского края.
Помимо профильных кабинетов географии, математики, русского языка, иностранного языка, истории будут организованы кабинеты химии, информатики, физики и с лаборантскими, кабинеты для кружковой работы и трудового обучения.
В школе имеются и спортивный зал с подсобными помещениями, актовый зал с артистической и помещением для хранения декораций и музыкальных инструментов, медицинский блок, помещения для библиотеки с читальным залом и фондом хранения, столовая с пищеблоком.
На пришкольной расположатся спортивные площадки для игр в волейбол, мини-футбол, баскетбол и круговая беговая дорожка, площадка для прыжков в длину и тренажёры. Территорию благоустроят.
— Новая школа будет оснащена самым современным оборудованием. Пока идёт строительство, коллектив школы проходит переподготовку. Педагоги, работники пищеблока, сотрудники, обслуживающие здание, учатся работать с новым оборудованием. В школе предусмотрена и пристройка – это детсад на 35 мест, вместо садика на 20 мест. После завершения строительства исчезнет очередь в детсад, — рассказал Виктор Арискин, начальник отдела образования Абанского района.