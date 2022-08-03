Красноярка Кристина Макаренко стала чемпионкой России в беге на 100 метров

Бегунья из Красноярска Кристина Макаренко успешно выступила на чемпионате России по легкой атлетике, которые проходят в Чебоксарах. Участниками всероссийских соревнований стали около 800 атлетов из 70 российских регионов.

В рамках первого дня турнира красноярка Кристина Макаренко заработала золотую медаль в беге на 100 метров. Эту дистанцию она преодолела за 11,32 сек.

По словам красноярки, она вернулась после серьезной травмы. Поэтому во время подготовки к соревнованиям она не знала, какой результат покажет. Также Кристина Макаренко отметила, что довольна результатом, которого ей удалось достичь.

Фото: © Всероссийская федерация легкой атлетики