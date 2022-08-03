Три жительницы Красноярска за сутки передали телефонным мошенникам более 1 млн рублей

В Красноярске три местные жительницы угодили в лапы телефонных аферистов. За сутки красноярки передали злоумышленникам свыше 1 миллиона рублей. В ГУ МВД России по краю рассказали, что одной из пострадавших стала 81-летняя жительница Кировского района.

Женщина сообщила, что на ее телефон позвонила неизвестная, представившаяся медсестрой. В рамках телефонного разговора мошенница заявила потерпевшей, что ее сын и невестка стали виновниками ДТП, так как они переходили дорогу на запрещенный сигнал светофора.

После этого пожилой красноярке позвонил мужчина, который представился полицейским и рассказал, что для закрытия уголовного дела она должна перевести 1 млн рублей. В результате пенсионерка передала курьеру 790 тысяч рублей.

Подобные ситуации случились с жительницами Центрального и Октябрьского района, которые передали аферистам 230 тыс рублей и 200 тыс рублей соответственно. В связи со случившимся возбуждены уголовные дела по ст. «Мошенничество».

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости