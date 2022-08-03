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В Красноярском крае нарушителей антитабачной продукции оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей

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Красноярск
13:25 3 Августа 2022
в красноярском крае, табак, продукция, штрафы, роспотребнадзор
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В Красноярске за первую половину этого года нарушителям антитабачного законодательства были выписаны штрафы на сумму, превышающую 800 тыс рублей. В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что в ходе проверок специалисты составили 66 протоколов об административных правонарушениях.

В отношении граждан составили 19 протоколов, должностных лиц – 20, ИП – 20, юридических лиц – 7. Отметим, что в общей сложности нарушителям предстоит выплатить 803,5 тысяч рублей  

Ранее Sibnovosti писали о том, что кафе «Перцы» заплатит жительнице Красноярска несколько тысяч рублей за падение на мокром полу.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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