В Красноярском крае нарушителей антитабачной продукции оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей

В Красноярске за первую половину этого года нарушителям антитабачного законодательства были выписаны штрафы на сумму, превышающую 800 тыс рублей. В региональном Управлении Роспотребнадзора отметили, что в ходе проверок специалисты составили 66 протоколов об административных правонарушениях.

В отношении граждан составили 19 протоколов, должностных лиц – 20, ИП – 20, юридических лиц – 7. Отметим, что в общей сложности нарушителям предстоит выплатить 803,5 тысяч рублей

Ранее Sibnovosti писали о том, что кафе «Перцы» заплатит жительнице Красноярска несколько тысяч рублей за падение на мокром полу.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости