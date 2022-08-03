С 4 августа будет изменён маршрут автобуса № 99

Схема движения автобусов маршрута № 99 изменится с 09:00 4 августа до 20:00 30 августа, сообщает пресс-служба администрации города Красноярска.

В направлении конечного пункта «Автотранспортный техникум» автобусы поедут по схеме: ул. Ленина – ул. Диктатуры Пролетариата – ул. Ады Лебедевой – ул. Кирова и далее по своей схеме. В обратном направлении схема движения автобуса не изменится.

Причина: ограничение движения по ул. Кирова в связи с капитальным ремонтом тепловой сети.

С 4 августа до 30 августа будут перекрыты полосы движения на участке от дома № 33 по ул. Кирова до ул. Марковского.

По ул. Кирова (от ул. Ады Лебедевой до ул. Марковского) будет двустороннее движение.