Пользователи соцсетей рассказали, как попали в ловушку из-за VPN

Недавние сообщение о слитых данных пользователей «Почты России» выглядят детским лепетом на фоне реальной угрозы, которую несут в себе VPN-сервисы. Некоторые интернет-пользователи уже столкнулись с тем, что их данные оказались в руках злоумышленников из-за установленных анонимайзеров. Вместо обещанной приватности при использовании запрещенных соцсетей люди получают угрозы и требования перевести деньги в обмен на неразглашение личных данных.

Пикантные снимки

«Меня шантажируют моими же фотками: неизвестный прислал мне меня же и грозится разослать фотки по списку френдов, включая родню и коллег», — рассказывает в своем посте в соцсетях Алина Демина из Москвы. Девушка рассказала, что ее данные вместе с личными фотографиями утекли в сеть, где их выкупил неизвестный мужчина. Он решил использовать это для шантажа Алины: «сказал, что если не заплачу 20 тысяч, то не только разошлет фотки, но и сломает ящики и аккаунты».

Специалисты утверждают, что VPN-сервисы могут получить неограниченный доступ практически к любым данным. Через VPN можно похитить информацию, которая через него проходит, утверждает эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. «Технически это возможно: подключение к непонятному Wi-Fi в кафе очень похоже на VPN, через эту сеть мы передаем все», — проводит параллель Геллер. Через анонимайзер злоумышленники могут забраться в облачные хранилища и иные укромные места на смартфоне или компьютере, чтобы завладеть личными данными. И потом использовать их по своему усмотрению — например, для шантажа пользователей.

Развод и девичья фамилия

В том числе из-за утечки личных данных другой пользователь VPN вынужден был развестись с женой. Злоумышленники заполучили старые переписки Арсения Артемьева из Санкт-Петербурга и скомпрометировали его перед женой.

«Теперь я понимаю, что было бы разумнее перенести переписки (из запрещенных соцсетей. — Прим. ред.) в ВК или мессенджеры, но тогда сама по себе установка VPN не казалась чем-то неразумным и уж тем более опасным. А зря. Как выяснилось, эта дрянь несовместима с понятием конфиденциальности, то есть вся ваша личная жизнь становится публичной», — сетует Артемьев в соцсетях. После этой истории пара рассталась.

— Сейчас VPN-сервисы довольно популярны, и приобретенная популярность влияет на то, что мошенники значительный аспект выделяют VPN-сервисам, — говорит Артем Геллер. — И самая основная проблема — это, конечно, утечка данных: начиная от персональных — фамилия, имя, отчество, разное наше местоположение, — заканчивая данными кредитных карт, логинов и паролей от любых сайтов и приложений. Потому что весь траффик человека идет через VPN, ну и там он довольно легко дешифруется, если этот сервис предоставляют мошенники. Шансы столкнуться с этим довольно высокие, особенно неподготовленному пользователю.

Ящик Пандоры

Кроме потери чувствительной личной информации, пользователи VPN-сервисов могут столкнуться и с другими проблемами. Эксперты предупреждают, что из-за анонимайзеров может увеличиться объем потребления трафика, а также замедлиться скорость интернета. Утечка данных может привести и к утечке денег с банковских карт. По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, злоумышленники могут через VPN перевести юзера на поддельный сайт, где он введет свои реальные логин и пароль от личного кабинета. В итоге преступники получат доступ к личному кабинету жертвы и смогут украсть ее деньги.

Фото:©РИА Новости/Рамиль Ситдиков