«Пятёрочка» покупает 70 % красноярской сети гастрономов «Красный Яр»

Крупнейшая российская торговая сеть X5 Retail Group N.V., которая управляет магазинами «Пятерочка» договорилась о покупке 70 % в капиталах «Красного Яра» и «Слата» (Иркутская область), так владелец «Пятёрочки» планирует расширить своё влияние в СФО, сообщает РБК.

В случае одобрения ходатайств Федеральной антимонопольной службой Х5 получит 70 % доли в двух группах. Планируется, что сделка закроют в третьем квартале.

По условиям сделки X5 сможет полностью выкупить «Красный Яр» и «Слату». Она получает опцион на выкуп оставшихся 30 %. Владельцы сетей также получат возможность продать остающиеся у них доли.

Отметим, что сети будут работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Часть из операций будет интегрирована с X5 — для синергии в том числе в сфере закупок и логистики.

Группа «Красный Яр» открыла первый гастроном в 1997 году. Сейчас она управляет 226 магазинами «Красный Яр» и «Батон» в Красноярском крае, Туве и Хакасии.

— В партнёрстве важны сильные черты каждого. Региональные сети лучше понимают потребности своего покупателя и расположены в лучших местах. Федеральные же компании имеют большую экспертизу в закупках. Такая синергия обеспечит нашим компаниям большие возможности для развития нашего сотрудничества, — рассказал Дмитрий Саенко, председатель Совета Директоров ГК «Красный Яр».

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков