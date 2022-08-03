В Красноярском крае отремонтировали дорогу Ермаковское - Мигна за 52,3 млн рублей

Дорожники завершили ремонт автодороги Ермаковское – Мигна по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщают в группе социальной сети «ВКонтакте» «КРУДОР».

Ремонтные работы шли на участке с 0 по 7 километр. Стоимость работ — около 52,3 млн рублей.

— Специалисты произвели укладку нового асфальтобетонного покрытия. Были отремонтированы примыкания, расчищены откосы от кустарников и мелколесья, отсыпаны и укреплены обочины. Кроме того, на объекте нанесли свежую разметку и установили новые дорожные знаки, — рассказал руководитель КРУДОР Андрей Журавлёв.

Представители общественного контроля с подрядчиком произвели замеры проезжей части, чтобы сверить их с проектом и ГОСТом. Отклонений не выявлено.

Напомним, в этом сезоне в Красноярском крае отремонтируют порядка 300 км региональных и межмуниципальных дорог. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 3,5 млрд рублей.

Фото: © vk.com/krudor_2650627