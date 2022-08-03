В Красноярске задержали афериста, похитившего у двух женщин их автомобили

В Красноярске задержали афериста. Он обманным путём похитил у двух красноярок их автомобили. Одной женщине он предложил помыть машину, а другой — отремонтировать в автосервисе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Под этими предлогами он взял автомобили и не вернулся.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник их продал, например, машину за 600 тыс. руб. он реализовал за 150 тыс. руб.

Одно из похищенных транспортных средств оперативники обнаружили и вернули владелице.

Возбуждены уголовные дела. Афериста заключили под стражу. Возможно он может быть причастен к совершению ещё пяти преступлений (мошенничеств, квартирных краж в Кировском и Свердловском районах, а также в Хакасии).

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко