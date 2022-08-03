Партпроект «Историческая память» взял на контроль ситуацию с демонтажом барельефа на красноярской школе

Региональный координатор партпроекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Евгений Петренко накануне прокомментировал ситуацию с демонтажом барельефа на красноярской школе №21, расположенной на Свободном проспекте. «Единая Россия» будет добиваться сохрания исторического объекта.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из-за предстоящего капремонта учреждение лишится уникального барельефа с пионерами, так как проект не предусматривает реставрацию. Решение раскритиковали красноярцы. Евгений Петренко выразил поддержку мнению горожан и взял ситуацию на личный контроль.

«Как региональный координатор партпроекта «Историческая память» считаю необходимым вмешаться в ситуацию с сохранением уникального барельефа школы №21 на проспекте Свободный г. Красноярска. Эта тема вызвала большой резонанс среди горожан, которые просят не допустить его демонтажа. Школа действительно требует капитального ремонта - ее признали аварийной еще в 2018 году. Наша задача сохранить фигуры советских пионеров. В департаменте градостроительства говорят, что фигуры все же постараются оставить, но путем воссоздания. Сейчас проводят их лазерное сканирование. Данную ситуацию я беру на личный контроль. Подготовил обращение в министерство культуры, министерство образования края и на имя и.о. главы города Владислава Логинова. О результатах буду информировать», - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Отметим, сохранение памятников истории и культуры является одним из пунктов Народной программы «Единой России» и задачей партпроекта «Историческая память». Партия будет добиваться изучения и сохранения объектов культурного и исторического наследия, а также влиять на архитектурные и градостроительные решения, связанные с формированием городской среды.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"